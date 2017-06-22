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Kirazlar yere döküldü

Bursa’nın Keles ilçesinde kiraz üreticisi tüccarların fiyatı 2 liraya düşürmesine tepki gösterdi. Üreticiler kasalarca kirazı yere döktü.

Kirazlar yere döküldü
Dalları kiraz bastı ama üreticisini önce soğuk hava, şimdi ise tüccar fiyatı vurdu. Kiraz üreticisi de tepkisini, ürününü dökerek göstermeyi uygun buldu.  

Bursa’nın Keles İlçesinde 4 bine yakın üreticinin çoğunun geçim kaynağı kiraz. 100 bin ağaçtan önceki yıllarda alınan verim ise bu yıl soğuk hava sebebiyle alınamadı.

Geçtiğimiz yıl ürün bol, fiyat ise yüksekti. Bu yıl ise ürün hem az hem de fiyat oldukça düşük.

Fiyatlar üreticinin mazot parasını dahi karşılamıyor. Üreticiyi asıl isyan ettiren ise tüccarların sürekli fiyat düşürmesi oldu.

Keles Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Irgın, yetkililerden destek istedi.

Açıklamanın ardından üreticiler kasalar dolusu kirazı yere döktü.
 


HABER: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
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