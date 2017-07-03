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Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan dede ve torunu öldü

Keskin ilçesinde,devrilen traktörün altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan dede ve torunu öldü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde,devrilen traktörün altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Barakobası köyünde tarlasını süren Nuri Üstüner'in (25) kullandığı traktör 5 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada Nuri Üstüner ile traktörde bulunan dedesi Nuri Üstüner (81) traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #kırıkkale #kaza #2 ölü
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