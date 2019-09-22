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Kırıkkale'de fabrika yangını

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'de fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikanın açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale #yangın #Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi #fabrika
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