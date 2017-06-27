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Kırıkkale'de kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'de hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Kaza, gece yarısı sıralarında merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 71 DU 715 plakalı otomobil ile 45 DU 802 palakıl otomobil, hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 8 yaralıdan 2'sinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.
 
Kazayı haber alıp hastanelere gelen ölen ve yaralananların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir de hastaneye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı.
 
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #hatalı sollama #trafik kazası
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