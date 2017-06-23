Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.



Kaletepe Mahallesi'nde bazı adreslerde narkotik köpeği "Ares"in de katıldığı aramalarda, eroin ve sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu madde yapımında ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Operasyonda, S.K, G.G. ve A.D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.