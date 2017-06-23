Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Kaletepe Mahallesi'nde bazı adreslerde narkotik köpeği "Ares"in de katıldığı aramalarda, eroin ve sentetik uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu madde yapımında ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, S.K, G.G. ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #torbacı #kırıkkale
banner863
Önceki Haber
Van Gölü'nde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Sonraki Haber
Tokat'taki uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.