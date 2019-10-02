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Kırklareli'de gerçeği aratmayan tatbikat

Kırklareli'de gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. AFAD öncülüğünde düzenlenen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tatbikata polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis ve itfaiye de katıldı.

Kırklareli'de gerçeği aratmayan tatbikat

Kırklareli'de düzenlenen tatbikat gerçeği aratmadı. Görüntüler, Kırklareli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde düzenenen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikata ait.

Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan tatbikatta senaryo gereği, Lüleburgaz ilçesindeki bir fabrika yangınında KBRN sızıntısı meydana geldi.

Yangın sonrası bölgeye arama, kurtarma, polis, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler de biyolojik ve radyasyon tehlikesine karşı koruma bantları oluşturdu.

Dekontaminasyon çadırına taşınan yaralılar, kimyasaldan temizlendi, müşahade çadırına alındı. Daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. AFAD Müdürü Muhsin Özer tatbikatlar hakkında bilgi verdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kırklareli
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