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Kırklareli'de kayıp engelli genç ölü bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli genç ölü bulundu.

Kırklareli'de kayıp engelli genç ölü bulundu

Kırklareli'nin  Babaeski ilçesinde 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli genç ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde Güray Tosun'dan (21) dört gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri bölgede yaptığı çalışmada Tosun'u atıl durumdaki bir samanlıkta elleri ve ayakları bağlanmış olarak buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosun'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Tosun'un gündelik işler yaparak aile bütçesine katkı sağladığı belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ölü #genç #engel
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