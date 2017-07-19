MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
Putin'le iki kez görüşmüş
Putin'le iki kez görüşmüş
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Bakan Soylu'nun onayıyla...
Bakan Soylu'nun onayıyla...

Kırklareli'nde fabrika yangını

Babaeski ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin girişindeki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İşçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürülen yangın dolayısıyla fabrika kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bazı işçilerin ise yangın sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırklareli #fabrika yangını #babaeski #mobilya fabrikası #yangın #kontrol altına alındı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sabahattin Önkibar yazdı: Fetullah Gülen öldüğü gün
Sonraki Haber
Kırklareli'nde fabrika yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.