Babaeski ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin girişindeki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.







Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İşçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürülen yangın dolayısıyla fabrika kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Bazı işçilerin ise yangın sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.