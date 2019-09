Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, alevlerin depoya yaklaşık 8 metre uzaklıktaki akaryakıt tankerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, fabrikanın deposu büyük hasar gördü.

Öte yandan, bölgede Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı.



Sabah fabrikaya gelen bazı işçiler ise yangın nedeniyle içeri alınmadı. İşçiler fabrika çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.



"En büyük tesellimiz can kaybının olmaması"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da yangının söndürülmesinin ardından fabrikada incelemede bulundu.

Yangının meydana geldiği depoyu gezen Kesimoğlu, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Kesimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü personelinin yangının başlangıcından söndürülmesine kadar geçen sürede büyük çaba harcadığını belirtti.

İhbarın ardından ekiplerin hızlıca harekete geçerek yangına müdahalede bulunduğunu ifade eden Kesimoğlu, yangına 15 personel, 3 itfaiye, 1 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale edildiğini söyledi.



Yangında can kaybı yaşanmadığını anımsatan Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Fabrikaya gelerek yerinde incelemeler yaptık. Dün akşam ekiplerimiz buradaydı. İtfaiye personelimiz bu konuda büyük efor sarf etti, canlarını dişine takarak, hiçe sayarak mücadele etti. Yangının akaryakıt tankerine de sirayet etmemesi arkadaşlarımızın başarısıdır, onları da kutluyorum. Personelimize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kesimoğlu, fabrika bahçesinde beklemeye devam eden bazı işçilerle de görüşerek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikada üretime bir süre ara verildiği öğrenildi.