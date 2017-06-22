Taksinin vites kutusunda uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir taksi durağında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler düzenledikleri operasyonda, A.Y'ye ait plakası açıklanmayan takside arama yaptı. Aramada, taksinin vites kutusuna gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.Y, jandarmaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.