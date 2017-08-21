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Kırklareli'nde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırklareli merkezli 15 ilde 29 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 14 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığın'nın yürüttüğü FETÖ'nün kentteki askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturması kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 ilde operasyon başlattı.

Operasyonlarda biri ihraç edilmiş, biri sözleşmesi fesih edilen ve  9'u mavazzaf toplam 11 asker, biri astsubaylardan sormulu 3 mahrem imam olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

Haklarında yakalam kararı çakarılanlardan 4’ ü mahrem imam 4’ ü asker 8 kişinin de başka suçlardan tutuklu olduğu tespit edildi. 3'ü asker, 4'ü mahrem imam 7 kişi ise aranıyor./Milliyet

 

Etiketler; #fetö #mahrem
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