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Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah minik-1 boy pehlivanların güreşleri ile başladı.

Gün içinde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük boylarında güreşler yapıldı.

İlk gün bin 395 pehlivan rakibiyle kazanmak için mücadele etti.

Başpehlivanlik güreşlerinin ilk müsabakaları yarın saat 12.30'da kura çekimi sonrası başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırkpınar
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