"Kırkpınar er meydanını modernize ediyoruz, büyük bir oranda yeniliyoruz ve inşallah bunu en kısa zamanda yapacağız. Tabii ki buranın tarihi dokusu, yağlı güreşlerin geleneksel özellikleri de göz önüne alınarak acele etmeden ama emin adımlarla fakat titiz bir çalışma gerçekleştirilecek"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırkpınar Er Meydanı'nı modernize ediyoruz, büyük bir oranda yeniliyoruz ve inşallah bunu en kısa zamanda yapacağız. Tabii ki buranın tarihi dokusu, yağlı güreşlerin geleneksel özellikleri de göz önüne alınarak acele etmeden ama emin adımlarla fakat titiz bir çalışma gerçekleştirilecek." dedi.

Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlediği toplantıda, dünyada olimpiyatlardan sonra en eski organizasyon olan Kıkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nin 656 yıldır kesintisiz devam ettiğini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan "Kırkpınar"ın Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 94 yıldır Sarayiçi'nde yapıldığını anımsatan Gürkan, "Edirne Valimiz Günay Özdemir ile Kırkpınar davetleri için Ankara'daydık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ı ziyaret ederek, kırmızı dipli mumla güreşlere davette bulunduk. Tabii bu kapsamda çeşitli ziyaretlerimiz ve davetlerimiz de oldu." diye konuştu.

Bakan Kılıç'a teşekkür eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar Er Meydanı'nı modernize ediyoruz, büyük bir oranda yeniliyoruz ve inşallah bunu en kısa zamanda yapacağız. Tabii ki buranın tarihi dokusu, yağlı güreşlerin geleneksel özellikleri de göz önüne alınarak acele etmeden ama emin adımlarla fakat titiz bir çalışma gerçekleştirilecek. Öncelikle 5 bin dönümlük Sarayiçi alanındaki sadece er meydanının bulunduğu bu alanı koordinatlarıyla 25 yıllığına şartlı olarak yatırım yapabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis etmiştik Belediye Meclisinde alınan kararla. Bakanlığımız da çalışmalarını yaptı, yeni Er Meydanı'nın avam projesi hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanımız Kılıç'ın gayretleriyle Er Meydanı 5 milyon lira bedelle devlet yatırım programına girdi."

Yenilenecek Er Meydanı'nda tüm yıl etkinlik düzenlenmesini amaçladıklarını anlatan Gürkan, yağlı güreşseverleri 14-16 Temmuz'da er meydanında gerçekleşecek güreşleri izlemeye davet etti.



"Kırkpınar güreşlerin olimpiyatıdır"

Yağlı güreşlerin "olimpiyatı" sayılan Kırkpınar'a en iyi performans sergileyen pehlivanların gelmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, "Kırkpınar çayırına çıkmak her yağlı güreş yapan pehlivanın hedefi ise o zaman yıl içerisinde yapılan yağlı güreşlerde başarıyı elde etmiş, o yılki performansı yüksek olmuş, çeşitli kürsülerde başarı yapan pehlivanlar burada güreşmeli ve biz daha güzel bir Kırkpınar’ı ortaya çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Gürkan, organizasyonda tüm yükün Edirne Belediyesinde olduğunu, yalnızca Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan katkı aldıklarını söyledi.

Başpehlivana daha fazla ödül verilmesi gerektiğini savunanların olduğunu ancak 2 bine yakın pehlivana, hakem ve cazgırlara, yolluk ve harcırah ödemelerinin olduğunu belirtti.

Gürkan, daha az pehlivan katılması halinde artacak paranın da ödüllere yansıtılabileceğini ifade ederek, yolluklara daha az para ödemeleri durumunda başpehlivana 50 bin değil, 500 bin lira ödül vermelerinin elbetteki güzel olacağını kaydetti.