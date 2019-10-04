Denizlerin kirliliği tüm dünyayı tehdit eden bir sorun. Türk bilim insanları, Karadeniz'i tehdit eden katı atıkların azaltılması için proje hazırladı. AB destekli proje ile 7'den 70'e herkesin çevre bilinci kazanması ve ambalaj atıklarını dere ve deniz kenarlarına bırakmaması hedefleniyor.

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