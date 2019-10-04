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Kirlilik Karadeniz'i tehdit ediyor

Denizlerin kirliliği tüm dünyayı tehdit eden bir sorun. Türk bilim insanları, Karadeniz'i tehdit eden katı atıkların azaltılması için proje hazırladı. AB destekli proje ile 7'den 70'e herkesin çevre bilinci kazanması ve ambalaj atıklarını dere ve deniz kenarlarına bırakmaması hedefleniyor.

Kirlilik Karadeniz'i tehdit ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz'i tehdit eden deniz çöplerinin azaltılması için proje başlattı. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli araştırma ve toplumsal farkındalık projesi hayata geçirildi. Projenin yürütücüsü ve KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon'da turizmin gelişmesinin Karadeniz'i tehdit ettiğini söyledi.

Karadeniz'i bilim insanlarının tek başlarına koruyamayacağını vurgulayan Erüz, projenin amacını anlattı.

Proje, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere en uzak köylere kadar 7'den 70'e herkeste farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhammet Boran Karadeniz'e yönelik diğer bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyeler, çevre il müdürlükleri, milli eğitim müdürlüğü gibi kurumların sorumlu amirleri de projeye dahil olacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #karadeniz
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