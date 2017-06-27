Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yaklaşık 10 bin dönüm alana mercimek ekildi

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yaklaşık 10 bin dönüm araziye mercimek ekildi.



Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, AA muhabirine, son 2-3 yılda ayçiçeğinin fiyatının düşmesi nedeniyle çiftçilerin nohut ve mercimeğe yöneldiğini söyledi.



Nohudun da tohumunun pahalı olması ve çiftçilerin almakta zorlanması nedeniyle mercimek ekiminin yaygınlaştığını belirten Öncül, "Ayçiçeği son 2-3 yıldır para etmeyince çiftçilerden mercimek ve nohuda dönüş oldu. Pahalı olduğu için nohudun tohumunu alamayan çiftçiler bu kez de mercimeğe yöneldi. Kaman ve köylerinde yaklaşık 10 bin dönüm mercimek ekildi. Ayçiçeği son 3 yıldır çiftçiyi üzdü. Çiftçi de hangisi para ederse onu ekiyor." diye konuştu.



Öncül, Kaman arazilerinin büyük çoğunluğunda mercimek tarlalarına rastlandığına dikkati çekerek, "Ayçiçeği yağlık ve eğlencelik olarak daha önce 20 bin dönüm kadar ekiliyordu. Şimdi 2-3 bin dönüm çıkmaz." dedi.



Yine nohut ekim alanlarının da önceki yıllara göre arttığını dile getiren Öncül, mercimek ve nohut hasadının 15-20 güne kadar başlamasını beklediklerini ifade etti.

Benzer köyünden çiftçi Halit Alkan da geçen yıl ayçiçeği ektiği tarlalarda bu yıl mercimek ve nohudu tercih ettiğini söyledi.



Köydeki bir çok çiftçinin de aynı şekilde hareket ettiğini aktaran Alkan, "Nohut iyi para ettiği için geçen yıl da tercih ediliyordu. Ancak bu yıl özellikle mercimek ekimi ağırlıkta." ifadelerini kullandı.