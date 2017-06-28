Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

“Kız kaçırdı“ diye oğlunun kulağını kesti

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kişinin kesilen kulağı ameliyatla yerine dikildi

“Kız kaçırdı“ diye oğlunun kulağını kesti

Kars'ın Selim ilçesinde bir baba, "kız kaçırdığı" gerekçesiyle oğlunun kulağını kesti.

Alınan bilgiye göre, M.E.Y. sosyal medya üzerinden tanıştığı Ankara'daki H.A'yı, evlenme vaadiyle yaşadığı ilçedeki evine götürdü.

Durumu öğrenince sinirlenen baba D.Y, iddiaya göre eşi H.Y. ve iki oğlunu evde bir sandalyeye bağladı.

Baba D.Y, "kız kaçırdığı" gerekçesiyle darbettiği oğlu M.E.Y'nin bıçakla sağ kulağını kesti.

Evden kaçan M.E.Y, jandarma ekiplerine sığınarak durumu bildirdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan M.E.Y'nin kesilen kulağı ameliyatla tekrar yerine dikildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili baba D.Y'yi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #kız kaçırma #kulak kesme #selim
banner863
Önceki Haber
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Sonraki Haber
Hastanede, engelli çalışana cinsel istismar iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.