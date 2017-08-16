ANTALYA’nın Kaş İlçesi’nde çıkan yangında, 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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Kaş’a bağlı Karadağ Mahallesi Arpa Deresi mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına amfibik uçak, 2 helikopter, 9 arazöz, su tankeri ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.



Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, “Yangına kısa sürede ekiplerimiz müdahale etti. Havanın rüzgarsız olması nedeniyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili ruh sağlığı bozuk bir kişinin ilgisi olduğu sanılıyor. Bu kişiyi jandarmaya ve yetkililere ilettik. Araştırma sürüyor” dedi.

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