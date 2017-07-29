Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
Dünya şampiyonu, Vatan Partisi'ne katıldı
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
44'üncü nöbet tutuldu: Askeri okullar açılsın
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
Ünlü oyuncu kaza geçirdi, İstanbul'a sevk edildi
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş karar

Kızılırmak'ta 'canavar' alarmı! 15 gün arayla ikinci kez yakalandı

SİVAS'ta amatör balıkçı 38 yaşındaki Muzaffer Metinoğlu, Kızılırmak nehrinde avlanırken, oltasına pirana balığı takıldı. Türkiye’deki sularda bulunmayan pirananın 15 gün arayla ikinci kez Kızılırmak'ta avlanması dikkat çekti

Kızılırmak'ta 'canavar' alarmı! 15 gün arayla ikinci kez yakalandı

Sivas’ta Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak'ta avlanan Muzaffer Metinoğlu dün akşam saatlerinde yaklaşık 30 santim uzunluğunda kırmızı karınlı bir pirana yakaladı. Boş zamanlarda stres atmak için balık tuttuğunu ifade eden Metinoğlu piranayı sudan çıkarmak için 10 dakika uğraştığını söyledi. Metinoğlu, "Cuma akşamı mesai bitiminde vakit geçirmek için ırmağın kenarına indim. Ya nasip dedim oltayı attım. Oltaya tanımadığım bir balık takıldı. Pirana olduğunu daha sonra öğrendim. Pirana olduğunu bilseydim balığı yaşatmaya çalışırdım. Ama bilmediğimiz için balık öldü. Kızılırmak'ta pirana balığının olması biraz ürkütücü. Burası piknik alanı, vatandaş çoluğuyla çocuğuyla geliyor. Sudan çıkarmam bir hayli zamanımı aldı. Çok kuvvetli bir balık. Yaklaşık 10 dakika uğraştım sudan çıkarmak için. Zaten sudan çıkardıktan sonra kancayı da kırdı. Dişleri yüzünden kancayı ağzından zor aldım. İnsan gibi dişleri var" dedi.



Pirananın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını belirten Metinoğlu, balığı incelemek üzere almak için kendisiyle iletişime geçenler olduğunu söyledi.

Kızılırmak'ta yaklaşık 15 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede pirana balığı yakalamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kızılırmak #Sivas
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çin Ordusunun 90'ıncı yılı kutlandı
Sonraki Haber
İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.