SAMSUN'da denize boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran, ancak kendisi boğulanma tahlikesi geçiren cami imamı 35 yaşındaki Abdul Celil İme yaşamını yitirdi.

Olay 5 gün önce meydana geldi. Samsun'un Kavak İlçesi Çakallı Mahallesi'ndeki Çakıyeri Cami imamı Abdul Celil İme, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Atakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile geldi.



Serinlemek için denize giren imamın küçük kızı akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirince baba suya atlayıp kızını kurtardı.



Ancak kendisi çok su yuttuğu için boğulma tehlikesi geçirdi.



Küçük kız ve babası vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı.



Baygın halde sudan çıkartılan Abdul Celil İme özel bir hastaneye kaldırıldı.



Abdul Celil İme, hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah vefat etti.