Ordulu baba, lenf kanserinden yaşamını yitiren üniversiteli kızı Efsun'un adını verdiği tavuk çiftliğinden elde ettiği gelirle öğrencilere burs verecek.

Memurluktan 1983 yılında kendi isteğiyle istifa ettikten sonra köyüne dönen 60 yaşındaki Ferudun Savaşkan, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki 6 dönüm arazisine sera kurarak bir süre kesme çiçek üretip sattı.



Savaşkan, seraların 2012'deki kar yağışı sonrası çökmesinin ardından 100 tavuktan oluşan bir çiftlik kurdu.



Bir süre sonra 27 yaşındaki kızı Efsun'un "Genç Çiftçi" projesinden aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle çiftlikteki tavuk sayısını bin 200'e kadar çıkarmaya başaran Savaşkan, yumurtadan elde ettiği gelirle Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi kızını da okutmaya çalıştı.



Bu sırada üniversite son sınıfta okuyan kızının lenf kanseri olduğunu öğrenen Savaşkan, tek çocuğu olan ve çiftliğin kurulmasında kendisine katkı sağlayan kızının tedavisi için gayret gösterdi.



Üniversite eğitimini donduran ve yaklaşık 5 yıl boyunca lenf kanserinden tedavi gören kızını tüm çabalara rağmen 17 Haziran'da kaybeden acılı baba, ürettiği yumurtaların adını da "Efsun Yumurta" yaparak marketlere satmayı sürdürdü.



Tanesini 60 kuruştan sattığı yumurtalardan geçimini sağlayan Savaşkan, bir yandan da tek çocuğu olan kızının adını yaşatmaya çalışıyor.



"Asıl gayemiz kızımızın adını yaşatmak"



Savaşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir baba olarak çok zor günler geçirdiğini ancak her şeye rağmen hayatın sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Maalesef 5 yıldır uğraştığımız amansız hastalıktan kızımı kurtaramadık. Kısmeti bu kadarmış. Bir baba olarak benim görevim onun anılarını ve ismini yaşatmak. Bunun içinde ürettiğimiz yumurtaları "Efsun Yumurta" adı altında satışını yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu markayı yaşatmaya çalışacağız."

Kızının adını her gün görmenin kendisini üzdüğünü ancak yumurtaların satılabilir olmasının kendisine gurur verdiğini aktaran Savaşkan, "Çok karışık bir duygu ancak bizim asıl gayemiz kızımızın adını yaşatmak. Bu da bizim acılarımızı biraz olsun hafifletiyor." dedi.



Yumurtanın geliri öğrencilere burs olacak



Çiftlikte günde 500'ün üzerinde yumurta üretildiğini aktaran Savaşkan, "Hedefim hayata tutunamayan kızımın adıyla satılan bu yumurtalardan elde ettiğim gelirle her yıl öğrencilere burs vermek. İlk etapta 5 öğrenciye burs vermek istiyorum. Biz kızımızın üniversiteden mezun olma sevincini yaşayamadık. İnşallah bizim vereceğimiz yardımlarla başka öğrenciler hedeflerine ve hayallerine ulaşır." diye konuştu.