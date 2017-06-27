Ramazan Bayramı tatilinde Mersin'deki Kızkalesi bölgesini tercih edenler, bayram boyunca deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda kişiyi ağırladı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, bayramda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin tercih ettiği mekanlar arasında yerini aldı.

Ramazan Bayramı dolasıyla otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması ise turizmcilerin de yüzünü güldürdü.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin kısa olmasına rağmen Kızkalesi başta olmak üzere bölgedeki otel, motel ve pansiyonların dolduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'ndaki doluluğun sezonda da yaşanmasını temenni eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Temmuz ayı başından itibaren Avrupa ülkelerinde okullar tatile giriyor, çalışanlar da tatile hazırlanıyor. Ramazan Bayramı'nda üç günlük doluluk yaşadık ancak bu doluluğu uzun süre yaşatmamız gerekiyor bunu da gurbetçilerimizle sağlayacağımıza inanıyorum. Mersinli turizmci ne zaman sıkıntıya düşse hep imdatlarına gurbetçilerimiz yetişti, bu yıl da böyle olmasını ümit ediyoruz. Gurbetçilerimiz sahillere geldiğinde daha bir başka oluyor çünkü tatile gelen insanlarımız hem tatil yapıyor hem ziyaret yapıyor hem de para harcıyor. Ben bu yıl bölgemizde turizmin iyi geçeceğine yürekten inanıyorum."



Turizmciler, festivalden de umutlu

Çalışkan, bölgenin tanıtımına katkı sunmak için bu yıl da Kızkalesi Uluslararası Turizm Festivali'ni gerçekleştireceklerini vurguladı.

Festival sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışından tatilcileri bölgeye çekmeye çalışacaklarını anlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Festival kapsamında 8 ülkeden halk oyunları sanatçıları gelecek, Ziynet Sali, Gökhan Tepe ve Grup Kolpa gibi sanatçılar da ayrı ayrı sahne alarak tatilcilerin hoşça vakit geçirmelerine katkı sunacak. Festival bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacak, tatile gelen yabancılar için de üstü açık otobüslerle bölgedeki ören yerlerinin tanıtılması sağlayacak." dedi.

Sahile kumdan heykeller yapılacağını aktaran Çalışkan, bu etkinliğin festivale renk katacağını kaydetti.