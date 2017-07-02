KKTC’de Güzelyurt bölgesine bağlı Kalkanlı piknik alanı yakınlarında ormanlık arazide çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için seferber olundu.

Yangın hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle kontrol altına alınamadı. İngiliz üslerinden gelen iki yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca, Türkiye'den bir yangın söndürme uşağı ile bir de helikopter gelerek müdahale etti. Bölgede yangını söndürmek için tüm ekipler büyük çaba harcıyor.1500-2000 dönüm alanda etkili olduğu bildirilen yangının güney ucu kontrol altına alındı. Tamamının ise birkaç saat içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.