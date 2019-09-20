Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı. Kazada iki makinist yaşamını yitirdi.

Tünel içinde raydan çıktı. Duvara çarptı. Trendeki 2 makinist hayatını kaybetti.



Kaza Bilecik'te yaşandı.



Kılavuz tren, Ankara'dan yola çıkan Yüksek Hızlı Tren hattını kontrol ediyordu. Tekli lokomotif ilerlerken beklenmedik bir olay yaşandı. Tren, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıktı.



Kontrolü kaybolan araç duvara çarptı. İçerde iki kişi vardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Yaralı makinistlere hemen müdahale edildi. Ancak Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, kurtarılamadı.



İstanbul-Konya ve İstanbul-Ankara hatlarının geçici olarak kapatıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr

