KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, Kandıra'da çeken akıntıya kapılan 8 kişiden oluşan aileyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, gözlerini denizde yüzen insanlardan ayırmıyor. KOSKEM cankurtaranları sudaki imdat çırpınışlarına anında müdahale ediyor. Hafta sonu Kandıra'da çeken akıntıya kapılan aile son anda boğulmaktan kurtarıldı. 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan'da yaşayan ailenin feryadını duyan cankurtaranlar denizde seferber oldu. Can pazarı yaşanırken 6 kişilik cankurtaran ekibi koordineli bir şekilde çalışarak aileyi sağ salim kıyıya çıkardı.



171 KİŞİ KURTARILDI



KOSKEM cankurtaranları hafta sonu 171 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 82, Kumcağız sahilinde 67 kişi hayata döndürüldü. Kerpe'de 5 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 7, Bağırganlı bölgesinde de 5 olaya müdahale etti. Cankurtaranlar Bayramoğlu'nda 4, Sarısu sahilinde de bir kişiyi kurtardı. Ambulans birimi ise 71 vatandaşa sağlık hizmeti verdi.



















