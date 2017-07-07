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Kocaeli'de avukatın gasbedildiği iddiası

İzmit'te, duruşma için başka ilden gelen avukatı gasbettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de avukatın gasbedildiği iddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duruşma için il dışından geldiği öğrenilen bir avukatı gasbettikleri ileri sürülen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir duruşmaya katılmak için Bursa'dan İzmit'e gelen avukat F.G, Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta 5 kişi tarafından gasbedildi.

İddiaya göre, F.G'nin üzerinde bulunan bin 800 lirasını alan zanlılar, daha sonra onu ölümle tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Avukatın şikayetçi olması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.G, Y.D, M.Ş, Ö.D. ve M.T'yi İzmit'te gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gasp iddiası
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