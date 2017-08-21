Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen ve başına yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir saplanan işçi, hastanede tedavi altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın ikinci katından düşen işçi, başına demir saplanması sonucu ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bir inşaatın ikinci katında çalışan Sinan Yıldız, dengesini kaybederek yere düştü.



Bu esnada işçinin kafasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda temel demiri saplandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yıldız, itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirin vücudunda kalan kısmıyla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.