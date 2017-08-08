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Kocaeli'de bir haftada 84 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 84 kişinin hayatını kurtardı.

Kocaeli'de bir haftada 84 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 84 kişinin hayatını kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Aşırıcı sıcaklar dolayısıyla yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliği için çalışmalara devam edileceği vurgulanan açıklamada, 31-6 Ağustos tarihlerinde Kumcağız sahilinde 44, Cebeci sahilinde 23, Kerpe'de 1, Karamürsel'de 4, Bağırganlı'da 6, Sarısu'da 1, Seyrek'te 3 ve Bayramoğlu sahilinde 2 olmak üzere 84 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

Ayrıca 53 vatandaşa ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KOSKEM'e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın 7 günü 10.00-18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerde görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyor. Ekiplerimiz yaz sezonu boyunca deniz kazaları ve boğulmalara karşı çalışmalarına devam edecek."


Kaynak: AA
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