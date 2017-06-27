TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü trafik kazası

Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü trafik kazası

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde, Aydın Yerebatan'ın (52), kullandığı 41 FL 949 plakalı aracın devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Yerebatan'ın kullandığı panelvanın, E.Ç. idaresindeki 41 EN 674 plakalı aracın çarpması sonucu devrildiğini tespit etti.

Bunun üzerine, E.Ç. ile olay sırasında yanında bulunan babası R.Ç. ve ağabeyi E.Ç, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kazanın, Yerebatan'ın trafikte tartıştığı R.Ç. ve iki oğlundan kaçmaya çalıştığı sırada yaşandığı ileri sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #cinayet
banner863
Önceki Haber
Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü
Sonraki Haber
Elazığ'da terör operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.