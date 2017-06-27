Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, önceki gün Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde, Aydın Yerebatan'ın (52), kullandığı 41 FL 949 plakalı aracın devrilmesi sonucu ölümüne ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Yerebatan'ın kullandığı panelvanın, E.Ç. idaresindeki 41 EN 674 plakalı aracın çarpması sonucu devrildiğini tespit etti.



Bunun üzerine, E.Ç. ile olay sırasında yanında bulunan babası R.Ç. ve ağabeyi E.Ç, gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Kazanın, Yerebatan'ın trafikte tartıştığı R.Ç. ve iki oğlundan kaçmaya çalıştığı sırada yaşandığı ileri sürüldü.