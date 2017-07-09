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Kocaeli'de boğulma

Kandıra ilçesinde, denize giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kocaeli'de boğulma

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle geldikleri Cebeci sahilinde denize giren Kadir Buğra Alnıak (5) ile 6 yaşındaki Talha Doğan Oğul, bir süre sonra suda kayboldu.
Ailelerinin durumu bildirmesi üzerine, çocukları bulmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunarak denizden çıkarılan Alnıak ve Oğul, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alnıak, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Oğul ise Pendik'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastane önüne gelen Alnıak'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #kandıra #boğulma
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