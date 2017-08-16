Kocaeli'de depremzedeler 16 yıldır yaşadıkları evlerinden çıkarılmak isteniyor. İzmit Kaymakamlığı tahliye için tebligat gönderdi. Depremzedeler ise evlerin bedeli karşılığında kendilerine satılmasını istiyor.

1999 depremi en çok Kocaeli'ndeki vatandaşları vurdu. Onlar için, Irak lideri Saddam Hüseyi tarafından hibeyle yeni konutlar yaptırılmıştı. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen, şimdi onlar o evlerden çıkarılmak isteniyor.



Son 5 yılda bazı aileler evlerden çıkmak zorunda kaldı. Geriye 50 aile kaldı. İzmit Kaymakamlığı 15 Haziran'da evleri boşlatmaları için tebligat göndermişti.



Depremzedeler konutların bulunduğu alanda eylem yaptı. Çıkarılma korkusuyla değil, huzur içinde yaşamak istiyorlar.



Oysa dönemin Valisi onlara oturdukları evleri uygun bir bedel karşılığında alabilecekleri konusunda söz vermişti. Depremzedeler sözün gereğinin yerine getirilmesini bekliyor.



16 yıldır yaşadıkları evlerden çıkarılmak istenen depremzedeler çözüm istiyor.





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