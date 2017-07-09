Anadolu otoyolunun Kocaeli geçişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol İstanbul istikameti Hereke mevkisinde Hasan Ali Koyuncu'nun kullandığı 34 PLA 29 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Güner Işık idaresindeki 06 FA 2125 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücü Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Oğuz Koyuncu, Aynur Koyuncu ve 11 yaşındaki Ramazan Koyuncu ile diğer araçtaki Alperen Işık yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.