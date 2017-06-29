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Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kandıra bağlantısı mevkisinde İsmet Yalta (37) idaresindeki 41 FP 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, Yalta ile otomobildeki Nejdet Günderen (33) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yalta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Günderen (33) ise ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalta'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası, Kocaeli Asri Mezarlık morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kocaeli #izmit #bariyer
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