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Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gebze ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç öldü, babası yaralandı.

Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 18 yaşındaki genç öldü, babası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nden Gebze Adliyesi istikametine giden Ali Kütük (46) idaresinde 34 ZK 6873 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çarparak şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil, bir barakaya çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Kütük ile oğlu 18 yaşındaki Barış Kütük, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Kütük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kocaeli #gebze
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