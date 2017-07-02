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Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

Saman yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Çayırköy sapağı yakınında, Emre Özabravcı idaresindeki 34 JL 6332 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.S'nin kullandığı 34 ZU 917 plakalı saman yüklü kamyon çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Özabravcı, araçta sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Özabravcı'nın cesedi, Kocaeli Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.S, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kocaeli #D-605 Karayolu
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