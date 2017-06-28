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Kocaeli'de silahlı kavga: 6 yaralı

Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı

Kocaeli'de silahlı kavga: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hisareyn Merkez Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.B. ve M.B'nin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu aynı aileden İdris, Önder, Gülden ve Hikmet Bir ile Gülcan ve Gülem Döner yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlılar M.B. ve M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #pompalı tüfek #kavga #gölcük
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