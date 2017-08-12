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Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi, tren seferleri durdu

İZMİT'te, tren yolu inşaatında çalışan sondaj makinesinin devrilmesi sonucu enerji nakil hatlarının koptu

Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi, tren seferleri durdu

İZMİT'te, tren yolu inşaatında çalışan sondaj makinesinin devrilmesi sonucu enerji nakil hatlarının koptu.

Ankara ile İzmit arasında tren seferleri durdu.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Banliyö seferlerini yapacak tren raylarının döşenmesi öncesi sondaj çalışması yapan iş makinesi devrildi.

İş makinesi demiryolu üzerindeki enerji hatlarını koparırken, olayda yaralanan olmadı.



İşçilerin haber vermesi üzerine tren seferleri durduruldu.

Olay yerine itfaiye, polis ekipleri gelirken, kopan enerji hatlarının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem alındı.

Tren yolunun yanından geçen D-100 Karayolu'nda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Demiryolları görevlileri bölgede çalışma yaparken, Ankara ile İzmit arasında yüksek hızlı tren ve banliyö tren seferleri durdu.

Devrilen iş makinesinin vinçle kaldırılması ve enerji hatlarının onarımı için çalışmalar başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sondaj #yüksek hızlı tren
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