TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, otoyolun Hacıosman Mahallesi mevkisi Ankara yönünde seyreden İbrahim Sarıyer (61) yönetimindeki 41 R 2594 plakalı otomobil, aynı istikametteki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GH 4597 plakalı tıra çarptı.



Daha sonra bariyerlere vurarak durabilen otomobile, arkadan gelen Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen idaresindeki 35 AF 1265 plakalı otomobil de çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıyer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Ali, eşi Elif, çocukları Kerem ve İnci Evcimen ile kayınvalidesi Zeliha Kıran, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.