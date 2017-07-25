KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bir dernekte Kur'an eğitimi alan öğrencileri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı.

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Minibüs elektrik direğine çarptı: 17 yaralı



KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bir dernekte Kur'an eğitimi alan öğrencileri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı. Yaralanan 17 kişi tedavi altına alındı.



Kaza, Kartepe kayak merkezi yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.Köseköy Eğitim Çağındaki Öğrencilere Yardım Derneği'nde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler Kartepe'de piknik yaptı. Akşam saatlerinde Kartepe'den dönüşe geçildi. Nadir Cantekin idaresindeki 41 P 8062 plakalı minibüs iddiaya göre frenlerinin tutması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görerek yardıma koşanlar 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan minibüs sürücü ve öğrenciler olmak üzere 17 kişi İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.