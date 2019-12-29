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Kocaeli'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

YURT 29.12.2019, 08:34
Kocaeli'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Latif Yazıcıoğlu (35) idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Sürücü Yazıcıoğlu ve yanındaki Saffet Coşkun (33), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Coşkun olay yerinden yaşamını yitirirken, Yazıcıoğlu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

#kocaeli #kaza #Latif Yazıcıoğlu #Saffet Coşkun
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