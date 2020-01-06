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Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

YURT 06.01.2020, 18:08
Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

Kaynak: AA
#kocaeli #yalova #sakarya
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