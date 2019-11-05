banner1198

banner1199

banner1197

Kocaeli'nde kimya fabrikasında yangın: 3 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

YURT 05.11.2019, 10:55 05.11.2019, 10:57
Kocaeli'nde kimya fabrikasında yangın: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM OSB) bulunan kimya fabrikasındaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
#kocaeli #kimya fabrikası #yangın #Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi #GEBKİM OSB
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P