Ünlü yapım şirketi iflas etti
Ünlü yapım şirketi iflas etti
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme...
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme...
İstanbul'da bu yollar kapalı
İstanbul'da bu yollar kapalı
Süper Loto Sonuçları açıklandı!
Süper Loto Sonuçları açıklandı!

Koli fabrikasında yangın çıktı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, yumurta kolisi üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Koli fabrikasında yangın çıktı

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta kolisi üreten fabrikada akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında ölen ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #izmir tire #fabrika
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yeğenini bıçaklayıp öldürdü
Sonraki Haber
Dolar/TL, 3,6473 ile 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.