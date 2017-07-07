Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta kolisi üreten fabrikada akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında ölen ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.
Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor.
İZMİR'in Tire İlçesi'nde, yumurta kolisi üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta kolisi üreten fabrikada akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında ölen ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.
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