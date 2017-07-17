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Komşular şüphelenince dehşet ortaya çıktı!

GÜNGÖREN'de Ukrayna uyruklu 38 yaşındaki Christine Rommel, yaşadığı apartman dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Komşular şüphelenince dehşet ortaya çıktı!

Olay, Tozkoparan Mahallesi Sergili Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan Ukrayna uyruklu Christine Rommel'in evine akşam saatlerinde kişi ya da kişilerle geldi. Bir süre sonra eve gelen kişi veya kişiler evden ayrıldı. Komşuları durumdan şüphelenerek Rommel'in kaldığı daireyi kontrol etti. Rommel'in bıçaklandığı fark eden komşuları durumu hemen polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rommel'in öldüğünü belirledi. Rommel'in cesedi, olay yeri ekiplerinin 2 saat süren incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılması için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna uyruklu #Christine Romme
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