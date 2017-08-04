EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nin Sultanşah Köyü'nde yaşayan Salim Y., iddiaya göre, komşusunun tavuklarını yediği gerekçesiyle Barak cinsi iki köpeğinden birini motosikletin arkasına iple bağlayarak sürükledi, diğerini de dövdü.

Orman ve Şu İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO), sahibinden aldıkları köpekleri tedaviye götürüp, sahibi hakkında şikayette bulundular.



Uzunköprü İlçesi'nin Sultantaş Köyü'nde yaşayan Salim Y., iddiaya göre, 4 gün önce komşususun tavuklarını yediği gerekçesiyle köpeklerinden birini motosikletin arkasında iple bağlayarak köy meydanında saatlerce sürükledi, diğerini de dövdü. Olayı gören köylülerden birinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine köye giden Uzunköprü Belediyesi ile Orman ve Su İşleri İlçe Müdürlüğü yetkilileri, motosikletler arkasında sürüklenen ve ayaklarında yara oluşan ile dövülen köpekleri aldı. Köpeklerin alınması sırasında Salim Y., ekiplere zorluk çıkardı.



Köpekler Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek burade tedaviye alındı. Ancak, sahibi Salim Y.'nin ilçeye gelerek köpeklerini istemesi üzerine Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Demirci Kalender, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü yetkileri ile birlikte Uzunköprü'ye giderek, işkence edilen köpekleri koruma altına aldı. Salim Y.'nin köpeklerine işkence yaptığını belirten Kalender, iyileşinceye kadar bakımlarının EDHAYKO tarafından sürdürüleceğini söyledi. Hayvanların tedavisinin ardından sahiplendirileceğin ifade eden Kalender, şöyle dedi:



"4 gün önce Uzunköprü'nün Sultanşah Köyü'nden bir beyefendi aradı. Bir şahsın köpeğini motosiklete bağlayıp köy meydanında süründürdüğünü ve şahsın elinden köpeği alamadığı için yardım istedi. Biz de hemen Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne başvurduk. Uzunköprü hayvan barınağından veterinere de haber verdik. Hep birlikte oraya gidildi. Şahıs baya bir zorluk çıkartmış. Daha sonra hayvanlar Uzunköprü Barınağı tarafından el konularak alındı. Fakat daha sonra oraya da gelerek hayvanları geri alma girişiminde bulunacağı için biz koruma altına aldık. Bunları iyileştiklerinde sahiplendireceğiz. Patileri soyulmuş. Bu çok büyük bir vicdansızlıktır. Sadece komşunun tavuklarını yediği için bir de dövmüş. Köpek bu doğası gereği yiyebilir. Rastladığımız bir durum. O zaman köpeğini bahçene bağlayacaksın ve çıkartmayacaksın. Bu köylerimizde çok sık rastladığımız bir durum. Bu hayvanlar tavuk yedikleri için genel de hiç acımadan av tüfekleriyle öldürülüyor ya da bu şekilde işkenceye maruz kalıyorlar."



Kalender, Orman ve Su İşleri Edirne İl Müdürlüğü'ne bir delikçe vererek, köpek sahibi hakkında şikayetçi oldu. Köpeğin sahibi hakkında yasal işlem başlattıklarını belirten Kalender, "Kişinin alacağı ceza en fazla bin lira para cezasıdır. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, yasal işlem başlattık. Sokak köpeklerinin bu dünyada işi çok zor. Kısırlaştırma olmadığı için asıl sorun da çözülemiyor. Sorunlar açısından kısır bir döngü var. Çok büyük bir üreme gücü var bu hayvanlarda. Devlet buna büyük bir yatırım yapsa bu sorun 6-7 yılda çözülecek" dedi.