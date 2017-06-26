İzmir'de tarihi Hisar Camisi'nde görev yapan konservatuvar mezunu imam Selim Menteşeli, öğrencilerine hem hafızlık hem de ney eğitimi veriyor.

İzmir'de tarihi Hisar Camisi'nde görev yapan konservatuvar mezunu imam Selim Menteşeli, öğrencilerine hem hafızlık hem de ney eğitimi veriyor.

Bugüne kadar farklı illerde görev yapan 15 yıllık imam Menteşeli (32) ezanı, mevlidi ve Kuran'ı makamlarına göre okumak amacıyla 2010 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'na girdi.

Konservatuvarı tamamlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzmir İl Müftülüğünün, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayrı kıraat ilmiyle ezberleme, okuma ve anlamada en üst dereceye çıkmak için açtığı "Aşere-i Takrip ve Tayyibe" ile dini musiki kurslarının hocalığını yapmaya başlayan Menteşeli, boş zamanlarında da camide bulunan imam hatip odasında öğrencilerine ney eğitimi verme kararı aldı.

Selim Menteşeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşında önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, ardından musikiye ilgi duyarak bağlama ve kaval çalmaya başladığını söyledi.

Konservatuvar eğitimi alarak ilgi duyduğu iki alanı bir araya getirdiğini anlatan Menteşeli, "Yakın çevrem ve diyanet camiasında konservatuvar eğitimi alan azdır. Musiki eksikliğimizi görüp musikişinas bir hoca olabilmek için konservatuvarı okumaya karar verdim. Üniversitedeki arkadaşlarım ilk zamanlar çok şaşırdı ama zamanla birbirimize alıştık. İmam hatipliği hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Konservatuvara gitme amacım mesleğimi daha iyi yapmak, oradaki gençler ve arkadaşlarıma dini sevdirmek, insanlara bu konuda yardımcı olmaktı. Şimdi 'iyi ki okumuşum.' diyorum." ifadesini kullandı.

Menteşeli, hayatının her döneminde eğitime büyük önem verdiğini, sürekli kendisini geliştirdiğini ve son olarak da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Tefsir Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladığını dile getirdi.



"Hem öğrenci sayım hem de cemaat arttı"

Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini belirten Menteşeli, şunları kaydetti:

"Konservatuvardan sonra camime gelen hafız eğitiminde olsun, kurra eğitiminde olsun sayı arttı. Camide daha bilinçli olduğumu düşünüyorum. Bu da insanları cezbediyor. Camiye gelen cemaat sayısında bir artış oldu. Menderes'ten ve diğer ilçelerden özel cemaat beni dinlemek için geliyor. Özellikle ikindi namazlarında Kur'an-ı Kerim'den kesitler okuyoruz makamsal olarak."

Menteşeli, uşak ve rast gibi makamları çok sevdiğini, besteler yapıp insanların gönüllerine ulaşmak istediğini aktardı.



"İstanbul'da büyük bir camide görev yapmak istiyorum"

En mutlu olduğu anların hafız yetiştirdiği anlar olduğunu ifade eden Menteşeli, "Hedeflediğim noktadayım. Bundan sondaki isteğim ise İstanbul'da bulunan büyük camilerin, Fatih, Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi camilerin imam hatipliğini yapmak." dedi.



"Hocamızı örnek alıyoruz"

Menteşeli'den ney eğitimi alan 21 yaşındaki Muhammet Emin Koçsoy da hocasıyla tanıştıktan sonra fikirlerinin değiştiğini, konservatuvara gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hafızlık eğitimi alan 18 yaşındaki Abdülkadir Şimşek de Menteşeli sayesinde din ile musikiyi bir araya getirdiğini, eskisine göre sesini çok daha iyi kullandığını belirtti.

