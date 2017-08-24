Ocak-Temmuz 2017 döneminde satışı yapılan konut sayısındaki artış, sektörde memnuniyetle karşılandı. Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle gerileyen satışlar, iyileşme ortamı sayesinde tekrar toparlandı.

Türkiye'de yılın 7 ayında gerçekleşen konut satışları, gayrimenkul sektöründe memnuniyetle karşılandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de Ocak-Temmuz 2017 döneminde 770 bin 232 konutun satıldığını açıkladı. 7 aylık satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,15 arttı.



Bu yılın temmuz ayında satışı yapılan konut sayısı ise 2016'nın aynı dönemine göre 42,4 artışla 115 bin 869 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışı da yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 7 ayda geçen yıla oranla yüzde 8,62 artarken, Temmuz 2017'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış kaydetti. Temmuzda bin 726, 7 aylık dönemde ise toplam 11 bin 321 konut yabancılara satıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle gerileyen satışlar, iyileşme ortamı sayesinde tekrar toparlandı.

Sektör temsilcileri, satışların gelecek aylarda daha da artacağını ve bu ayki satış rakamlarının yeni rekorların habercisi olduğunu belirtiyor.

"Yeni bir rekorun habercisi"



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen yıl yaşanan olaylar nedeniyle söz konusu artışın göreceli olduğunun söylenebileceğini ancak resmin tamamına bakıldığında bu artışın 2017'ye yeni bir rekor getireceğini söyledi.



Bu yılın 7 ayındaki satış rakamının, 2013'ten bu yana gerçekleşen en yüksek seviye olduğunu vurgulayan Durbakayım, bu artış eğiliminin yılın son çeyreğinde katlanarak artmasını beklediklerini kaydetti.



Durbakayım, "Ağustos ayında Kurban Bayramı ve uluslararası arenadaki gelişmelere bağlı olarak alternatif yatırım araçlarının baskısını hisseden gayrimenkul sektörü, eylül ayı ile birlikte büyük bir sıçrama yapabilir. Yeni lansman ve kampanyaların art arda gelmesini beklediğimiz eylül ayı ile birlikte hem konut satışlarında hem de konut fiyatlarında yeni bir artış trendi başlayabilir." şeklinde konuştu.



"Temmuzdaki artışın yıl sonuna kadar ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz"



Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir de söz konusu satış rakamlarının, haziran ayında mevsimsel nedenlerden ötürü başlayan gerilemenin yerini hareketli bir dönemin aldığını gösterdiğine işaret etti.



Demir, temmuz ayındaki artışın yıl sonuna kadar ciddi bir ivme kazanacağını düşündüklerini ifade ederek, "Özellikle yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte artan kampanyaların da katkısıyla sektörümüzde giderek artış gösteren rakamlardan bahsedeceğimizi söyleyebiliriz." dedi.

