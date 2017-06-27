Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Nuri Yılmaz idaresindeki 07 FZE 42 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta, Hasan İnce'nin kullandığı 42 RE 190 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler, Nuriye ve Şifa İnce ile Burak Hasan, Rana, Sema ve Havva Züheyra Yılmaz yaralandı.



Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.