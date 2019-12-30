Konya'da 6 ilçede eğitime kar engeli! Hangi ilçelerde okullar tatil oldu?
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullara ara verildi. Tatil olan ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli.
YURT 30.12.2019, 10:48 30.12.2019, 10:48
Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.
Kaynak: AA
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