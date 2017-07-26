Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 50 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.
Konya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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