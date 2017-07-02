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Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kavga sırasında babası gözü önünde bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk, "Babam nasıl ölür? Bayılmış olmasın. Son kez yüzünü göreyim" diyerek gözyaşı döktü

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'da, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda, Necati A. (33), arkadaşları Ali S, Mustafa S. ve Nurgül S. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali S, Necati A'yı, bacağından bıçakladı.
Babası bıçaklandığı sırada olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Y. A. çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, N. A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Babasının ölüm haberini alan çocuk, "Babam nasıl ölür? Bayılmış olmasın. Son kez yüzünü göreyim." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen aile yakınları da sinir krizleri geçirdi.
Olaydan sonra kaçan şüpheliler Ali S, Mustafa S. ve Nurgül S. polis ekiplerince yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #bıçaklı kavga #1 ölü
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